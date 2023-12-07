ДТП с участием четырёх машин произошло на трассе в Актобе
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По вине лишенного прав водителя авто Toyota Rav 4, произошло крупное ДТП на трассе Актобе – Оренбург, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации МВД, водитель ранее был лишен права управления транспортным средством на семь лет за пьяное вождение.
"35-летний водитель Тoyota Rav 4, не учитывая дорожные и метеорологические условия, допустил столкновение с ВАЗ-2112, который двигался на буксире с автомашиной ВАЗ-2115 в попутном направлении. От столкновения Toyota изменила направление своего движения и выехала на встречку, допустив столкновение с Toyota Camry.
В результате ДТП водители Toyota Rav 4 и Toyota Camry госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции.
Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
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