ДТП с участием автобуса произошло в Астане

Рейсовый автобус попал в ДТП в Астане. Подробности инцидента сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"15 октября водитель автомобиля Changan, следуя по улице Абая, при повороте налево, не учитывая безопасность манёвра, столкнулся с маршрутным автобусом Iveco. От удара Changan по инерции столкнулся с Toyota Camry", - сказано в сообщении.

Пострадавших в результате ДТП нет. Материалы дела будут переданы в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны.