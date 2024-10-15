  • 15 Октября, 16:38
  • BAIGENEWS

ДТП с участием автобуса произошло в Астане

Сегодня, 16:20
АВТОР
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ДП Астаны Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20
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Фото: ДП Астаны

Рейсовый автобус попал в ДТП в Астане. Подробности инцидента сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"15 октября водитель автомобиля Changan, следуя по улице Абая, при повороте налево, не учитывая безопасность манёвра, столкнулся с маршрутным автобусом Iveco. От удара Changan по инерции столкнулся с Toyota Camry", - сказано в сообщении.

Пострадавших в результате ДТП нет. Материалы дела будут переданы в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны.

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