ДТП с участием автобуса произошло в Астане
Сегодня, 16:20
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Сегодня, 16:20Сегодня, 16:20
66Фото: ДП Астаны
Рейсовый автобус попал в ДТП в Астане. Подробности инцидента сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
"15 октября водитель автомобиля Changan, следуя по улице Абая, при повороте налево, не учитывая безопасность манёвра, столкнулся с маршрутным автобусом Iveco. От удара Changan по инерции столкнулся с Toyota Camry", - сказано в сообщении.
Пострадавших в результате ДТП нет. Материалы дела будут переданы в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны.
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