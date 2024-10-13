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ДТП с участием 16 авто произошло в Астане из-за гололёда

Сегодня, 08:35
АВТОР
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drive2.ru Сегодня, 08:35
Сегодня, 08:35
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Фото: drive2.ru

В Астане из-за гололёда столкнулись 16 автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Авария произошла 12 октября на улице А.Байтурсынова. 

"Водители не учли дорожные и метеорологические условия — гололёд. В результате ДТП пострадавших нет. Материалы дела будут направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астана", — говорится в сообщении.

 

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