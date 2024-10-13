ДТП с участием 16 авто произошло в Астане из-за гололёда
Сегодня, 08:35
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Сегодня, 08:35Сегодня, 08:35
137Фото: drive2.ru
В Астане из-за гололёда столкнулись 16 автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.
Авария произошла 12 октября на улице А.Байтурсынова.
"Водители не учли дорожные и метеорологические условия — гололёд. В результате ДТП пострадавших нет. Материалы дела будут направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астана", — говорится в сообщении.
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