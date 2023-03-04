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  • ДТП с автовозом: иностранец погиб на трассе в Актюбинской области
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 11:22
205
Сегодня, 11:22
205
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ДТП с автовозом: иностранец погиб на трассе в Актюбинской области

Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области вблизи посёлка Калыбай Иргизского района. На трассе "Самара — Шымкент" столкнулись автовоз марки Volvo и большегруз DAF, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель грузовика, гражданин Республики Таджикистан. Начато досудебное расследование,  выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", — говорится в сообщении.

Полицейские призывают водителей быть осторожными на трассе и соблюдать правила дорожного движения. 

Напомним, на востоке страны последние трое суток наблюдается непогода. В связи со сложными погодными условиями закрыт ряд автодорог республиканского значения. Этой ночью дороги закрывали в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

 

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#дтп
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:22
205
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