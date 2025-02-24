В многопрофильной больнице №1 Астаны сообщили о состоянии пострадавших в крупной аварии с автобусом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Заместитель директора по лечебно-профилактической работе Женисбек Бапанов сообщил, что в медицинское учреждение поступили 15 пострадавших с места ДТП. После обследования и оказания первой помощи 8 человек отправлены на амбулаторное лечение, 7 госпитализированы.

"Трое пациентов находятся в отделении нейрохирургии, трое - в отделении политравмы, еще один - в общей хирургии. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь, четверым потребовалось хирургическое вмешательство, которое было выполнено. Их состояние ближе к удовлетворительному", - отметил Бапанов.

Водитель автобуса также был доставлен в стационар. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Ему провели оперативное вмешательство, лечение продолжается.

"На момент поступления никто из 15 пострадавших не нуждался в реанимационных мерах. Все пациенты находились в состоянии средней степени тяжести. Что касается инсульта или инфаркта у водителя, на данный момент таких сведений у нас нет", - подчеркнул Бапанов.

По его словам, анализы на наличие алкоголя в крови водителя взяты и находятся в обработке.

Напомним, автобус врезался в столб на улице Бараева вечером 21 февраля. В момент происшествия в салоне находилось более 25 пассажиров. Водитель и несколько пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Четверым пострадавшим потребовалась операция.

По предварительной информации департамента полиции, водитель автобуса не справился с управлением. Позже в Сети появилось видео момента столкновения, снятое в салоне.

Ранее в пресс-службе управления здравоохранения столицы опровергли информацию о смерти водителя автобуса.