ДТП с автобусом в Алматы: в полиции рассказали о ходе расследования

В департаменте полиции Алматы рассказали о том, как продвигается расследование ДТП с автобусом, приведшего к смерти троих человек, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, повлёкшего смерть трех граждан, Управлением дознания ДП Алматы были зарегистрированы уголовные дела по части 4 статьи 345, части 3 статьи 351 и части 1 статьи 293 УК РК. Водитель автобуса гражданка К. допрошена в качестве потерпевшей. Назначены экспертизы, по результатам будет принято законное процессуальное решение", - сообщили в полиции.

Напомним, трагедия произошла 22 декабря в 18:15 у 7-й горбольницы в Алматы. В полиции сообщили, что пассажир автобуса 47-го маршрута ударил женщину-водителя, она потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами.

Три человека скончались на месте происшествия до приезда врачей. Четверо госпитализированы.

Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан. В отношении него зарегистрировано уголовное дело по статье 293 УК РК (хулиганство) и части 3 статьи 351 УК РК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). По этой статье ему грозит лишение свободы до 8 лет.

Задержанный водворён в изолятор временного содержания ДП. Начато следствие.

В Сети появилось видео происшествия.