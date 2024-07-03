ДТП с автобусом в Алматы: суд отпустил задержанную из-под стражи

Алматинский городской суд рассмотрел жалобу адвоката женщины, спровоцировавшей смертельное ДТП с автобусом. Задержанную Анель Сартаеву отпустили под домашний арест, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил защитник Канат Альсеитов в Instagram, жалоба казалась несогласия с избранной мерой пресечения.

"Привёл девять аргументированных доводов. Анель сразу полностью признала вину в совершении неумышленного ДТП и раскаялась в содеянном. Она не пыталась скрыться от органов дознания и, находясь на месте ДТП, оказывала помощь пострадавшим и сотрудникам полиции в оформлении материалов. Родственники погибшего парня, несмотря на тяжёлую утрату, отнеслись с пониманием и проявили сочувствие к Анель, а также написали заявление об отсутствии к ней претензий. Апелляция прошла, мои доводы услышаны. Ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей отменена. Частная жалоба удовлетворена полностью", - сообщил адвокат.

На период расследования Анель будет находиться под домашним арестом и сможет ухаживать за своим грудным ребёнком.

26 июня автобус вылетел на тротуар в Алматы. Один человек погиб, 25 пострадали. 22 человека были доставлены в стационары города, у всех состояние оценивалось как средней степени тяжести. Среди пострадавших оказались трое подростков 14, 15 и 16 лет.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, произошедшего на пересечении улиц Макатаева и Масанчи, возбуждено уголовное дело.

В полиции сообщили, что водителя, спровоцировавшего ДТП, задержали и водворили в изолятор временного содержания. В части определения скорости общественного транспорта назначена экспертиза.