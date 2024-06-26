ДТП с автобусом в Алматы: что известно о состоянии пострадавших пассажиров
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В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса №18 в Алматы, пострадало 25 человек. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление общественного здравоохранения города Алматы.
Один пострадавший скончался до приезда бригады службы скорой медицинской помощи. Двоим была оказана медицинская помощь на месте, и отправлены на амбулаторное лечение.
“22 пострадавших были доставлены в стационары города, где у всех состояние оценивается как средней степени тяжести.
Среди пострадавших, также трое подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет. Их состояние также средней степени тяжести: один ребенок получил ушибы колена и живота, у другого — закрытый перелом костей носа, у третьего — закрытый перелом большеберцовой кости справа”, - говорится в сообщении.
В настоящее время пациентам проводятся необходимые лечебные мероприятия и обследования.
“После их завершения станет ясно, кому необходима стационарное лечение, а кто будет направлен на амбулаторное лечение по месту жительства. Все пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме”, - добавили в управлении.
Ранее сообщалось, автобус вылетел на тротуар в Алматы в результате ДТП с легковой машиной.
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