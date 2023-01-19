ДТП с автобусами в Алматы: водителю продлили арест

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Арест водителя автобуса, допустившего смертельное ДТП в Алматы, продлили до 9 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

"По сообщению специализированного межрайонного следственного суда Алматы 4 января постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в отношении А. сроком до трёх месяцев, то есть до 9 февраля 2023 года", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

8 ноября 2022 года на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана в Алматы произошло столкновение двух автобусов 98-го и 201-го маршрутов. В результате за медицинской помощью обратился 21 человек, госпитализированы девять пострадавших. Один человек умер на месте происшествия.