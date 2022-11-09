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  • ДТП с автобусами в Алматы: один из водителей потерял память
pixabay.com Сегодня, 16:05
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Фото: pixabay.com

ДТП с автобусами в Алматы: один из водителей потерял память

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП при лобовом столкновении двух автобусов в Алматы. По данным медиков, водитель одного из маршрутных автобусов получил черепно-мозговую травму, вызвавшую амнезию, передаёт BaigeNews.kz

Один из водителей, вместе с тремя пассажирами автобусов, находится в отделении нейрохирургии. По данным врачей, состояние у всех стабильное, средней степени тяжести. Все получают консервативное лечение. 

"Пациенты получили черепно-мозговые травмы. У некоторых есть ретроградная амнезия, то есть потеря памяти. В том числе у водителя. Сейчас его состояние стабильно, но момент травмы не помнит", - рассказал заведующий отделением нейрохирургии ГКБ №4 Нуржан Ажибеков.

По данным врачей, угрозы для жизни нет и ещё двоих пострадавших в ДТП пассажиров. 

"Со вчерашнего ДТП в нашем отделении находятся два пациента: это мужчина и женщина. Их состояние стабильное. Угроз для жизни нет. Вся необходимая помощь оказывается в полном объёме. У обоих пациентов имеются черепно-мозговые травмы, травмы опорно-двигательного аппарата, травма грудной клетки у одного пациента. Операции в последующем будут проведены", - сообщил заведующий отделением политравмы ГКБ №4 Даурен Тусупов.

Напомним, накануне в Алматы два автобуса столкнулись в лобовую, в результате чего погиб пешеход, на которого наехало одно из транспортных средств. 

По данным "Алматыэлектротранс", тормозная система автобусов работала исправно.

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#дтп #Алматы #здоровье
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:05
156
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