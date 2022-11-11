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inform.kz Сегодня, 14:22
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Фото: inform.kz

ДТП с автобусами в Алматы: арестован водитель

Водителя одного из двух автобусов, столкнувшихся в Алматы, арестовали, передает BaigeNews.kz. Речь идет о 35-летнем водителе 98-маршрута. 

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда города Алматы 11 ноября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании срока содержания под стражей в отношении подозреваемого А. на два месяца, то есть до 9 января 2023 года", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда. 

Напомним, 8 ноября в Алматы два городских автобуса столкнулись лоб в лоб на перекрёстке Толе би - Абылай хана. В результате погиб человек. 

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#авария #Алматы #ДТП с автобусами
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:22
149
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