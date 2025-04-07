5 апреля 2025 года на 22 км автодороги "Степногорск-Азат-Акколь" произошла авария с участием автомобилей "Джак" и "Субару". В результате дорожно-транспортного происшествия семь человек были госпитализированы, включая двоих детей, передаёт BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, по данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

"В результате ДТП 6 человек, 3 из которых несовершеннолетние дети, с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение", - прокомментировали в ДП.

По данным Instagram-паблика @nayzakokshe мальчик 2013 года рождения был прооперирован с травмой живота, его состояние оценивается как тяжёлое. Его младший братишка 2009 года в настоящее время находится в отделении хирургии. Также в тяжёлом состоянии находятся две женщины, а ещё один пассажир проходит лечение в отделении травматологии.

В департаменте полиции напомнили водителям о важности соблюдения скоростного режима и контроля технического состояния транспортных средств, особенно на участках с интенсивным движением.

Полиция продолжает разбирать обстоятельства происшествия и обещает предоставить комментарии по мере необходимости.

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