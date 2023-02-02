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  • ДТП двух автобусов в Алматы: врачи рассказали о состоянии пострадавших
ulfar.ru Сегодня, 13:29
91
Сегодня, 13:29
91
Фото: ulfar.ru

ДТП двух автобусов в Алматы: врачи рассказали о состоянии пострадавших

По информации медиков, в ДТП пострадали пять, а не шесть человек, как сообщалось ранее. Все они — пассажиры автобусов. Два пациента после обследования отправлены на амбулаторное наблюдение. У остальных диагностированы ушибы различной степени тяжести, передаёт BaigeNews.kz.

"Пострадало пять человек, трое доставлены в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу, двое в Центральную городскую клиническую больницу с диагнозом: травма головы, ушиб мягких тканей затылочной области", — уточнили врачи.

Напомним, сегодня, 2 февраля, в Алматы произошло очередное ДТП с участием городских маршрутных автобусов. В 08:30 на проспекте Аль-Фараби, западнее улицы Жарокова, водитель 31-го маршрута, следуя по проспекту в западном направлении, предварительно из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом 116-го маршрута, находившимся на остановочной станции.

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#дтп #здоровье #пострадавшие #Алматы #автобус
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:29
91
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