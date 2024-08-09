ДТП c 8 жертвами в Актюбинской области: арестован водитель

Суд оставил под стражей на два месяца водителя автомашины МАN после аварии в Актюбинской области, унёсшей жизни восьми человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Следственный судья Хромтауского райсуда 9 августа санкционировал содержание под стражей водителя автомашины МАN до 7 октября 2024 года. Постановление суда не вступило в законную силу.

Водитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Авария произошла 7 августа на трассе Самара-Шымкент. Столкнулись грузовик MAN и Toyota Ipsun. В результате погибли водитель минивэна и семь пассажиров, в том числе пятеро детей. Погибшие дети – юные футболисты из Айтекебийского района, они ехали на турнир в Мангистаускую область.