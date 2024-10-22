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Дропперы-иностранцы обналичивали похищенные деньги казахстанцев

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Дропперы-иностранцы обналичивали похищенные деньги казахстанцев Сегодня, 13:25
Сегодня, 13:25
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Операцию по задержанию дропперов-иностранцев провели в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С июля 30-летний гражданин ближнего зарубежья, приехавший в Казахстан, обналичивал похищенные мошенниками крупные суммы денег в Актобе, Атырау и Актау. После, переводил на банковские карты, отправленные ему "кураторами" через Telegram.

Его 21-летний помощник только начал свою преступную карьеру, набираясь опыта у сообщника.

Оба задержаны после очередного обналичивания средств. В ходе личного обыска и проверки их съемной квартиры сотрудники полиции изъяли мобильные телефоны и банковские карты третьих лиц.

Установлено, что задержанные причастны к нескольким фактам мошенничества. Полицейские продолжают расследование.

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