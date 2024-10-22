Дропперы-иностранцы обналичивали похищенные деньги казахстанцев

Операцию по задержанию дропперов-иностранцев провели в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



С июля 30-летний гражданин ближнего зарубежья, приехавший в Казахстан, обналичивал похищенные мошенниками крупные суммы денег в Актобе, Атырау и Актау. После, переводил на банковские карты, отправленные ему "кураторами" через Telegram.



Его 21-летний помощник только начал свою преступную карьеру, набираясь опыта у сообщника.



Оба задержаны после очередного обналичивания средств. В ходе личного обыска и проверки их съемной квартиры сотрудники полиции изъяли мобильные телефоны и банковские карты третьих лиц.



Установлено, что задержанные причастны к нескольким фактам мошенничества. Полицейские продолжают расследование.