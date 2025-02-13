В Астане сняли с рейса дропперов, обманувших бабушку на 13 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции раскрыта схема мошенничества, жертвой которой стала 84-летняя женщина.

Злоумышленники связались с потерпевшей, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили ей ложную информацию о ДТП с участием её сестры, якобы виновной в аварии. Под предлогом необходимости срочного лечения пострадавшей мошенники убедили женщину передать им крупную сумму наличными.

После передачи денег пожилая женщина поняла, что стала жертвой обмана, и незамедлительно обратилась в полицию.

Полицейские установили личности подозреваемых и их местонахождение. Выяснилось, что двое граждан соседнего государства пытались покинуть страну авиарейсом. Их задержали в самолёте перед вылетом.

Изъято более 11 тысяч долларов. Часть денег злоумышленники успели истратить.

По факту ведётся досудебное расследование. Злоумышленники помещены в ИВС.