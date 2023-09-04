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Дропперов осудили в Актобе

Сегодня, 04:08
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BaigeNews.kz Сегодня, 04:08
Сегодня, 04:08
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Фото: BaigeNews.kz

В Актобе на скамье подсудимых оказались трое жителей областного центра. По заданию куратора из мессенджера они приезжали к пенсионерам, жертвам мошенников, и забирали у них деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

"Подсудимые, представившись сотрудниками полиции, получили у пяти пенсионеров денежные средства. Оставив себе 10%, оставшуюся сумму они переводили на счёт куратора", — сообщили в пресс-службе суда региона.

Подсудимые признали свою вину, возместили ущерб и просили суд не лишать их свободы. Их признали виновными в совершении мошенничества и приговорили к ограничению свободы на разные сроки.


 

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