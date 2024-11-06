Дропперов наказали на десятки миллионов тенге в ВКО
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В прокуратуре Восточно-Казахстанской области сообщили об участившихся случаях мошенничества с участием дропперов ― лиц, помогающих мошенникам в осуществлении преступных финансовых операций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В рамках совместной работы Генеральной прокуратуры и Верховного суда был разработан механизм взыскания средств с дропперов на основании статьи 953 Гражданского кодекса РК о неосновательном обогащении, отмечено в сообщении.
"На сегодня в суд поданы иски от 83 потерпевших на сумму более 160 млн тенге, из которых уже удовлетворены 52 и сдропперов взыскано свыше 62 млн тенге. Остальные дела находятся на рассмотрении", - рассказали в прокуратуре ВКО.
Вместе с тем, в случае признания дропперов причастными к мошенничеству они могут быть привлечены к уголовной ответственности.
"Прокуратура рекомендует гражданам проявлять осторожность к предложениям о легком заработке, не передавать личные данные и воздерживаться от участия в подобных схемах. В случае мошенничества советуем обращаться в полицию или прокуратуру для получения информации о порядке подачи иска", - отметили прокуроры.
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