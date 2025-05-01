Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров во время своей рабочей поездки проверил ход защитных мероприятий против саранчовых вредителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По прогнозам, в 2025 году нашествие стадных саранчовых в Жамбылской области может охватить более 107 тыс. гектаров. В регионе уже стартовали превентивные меры: на сегодня обработано свыше 14 тыс. га.

В операции задействованы 36 единиц техники, в том числе два самолета и три беспилотника. Министр лично оценил работу операторов дронов и проверил эффективность распыления препаратов.

"Все необходимые препараты закуплены. Техники достаточно. Подрядчики должны качественно и своевременно выполнить все обязательства, обеспечив высокую эффективность обработок", — поручил министр.

Напомним, в прошлом году в Жамбылской области было обработано более 131 тыс. га, что позволило избежать масштабного поражения посевов и сдержать распространение вредителей.