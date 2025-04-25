В Туркестанской области планируется запуск производства дронов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

"Заключены переговоры с крупной китайской компанией по строительству завода по производству сельскохозяйственных дронов на территории промышленного парка. Стоимость проекта – пять миллионов долларов. Мощность предприятия – 600 дронов в месяц", – сообщает акимат.

Также в регионе международная компания "Жасыл суық Қазақстан" (UBC) запустила холодильный завод стоимостью 60 миллионов евро. При полном запуске мощность предприятия составит 140 тысяч холодильников в год.

По данным акимата, всего в регионе действуют 14 индустриальных зон. Из них в этом году созданы пять новых зон площадью 744 га, на которых запланирована реализация 84 проектов на общую стоимость 129 миллиардов тенге. А в этом году будут запущены 17 проектов стоимостью 49,7 миллиарда тенге.