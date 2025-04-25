Дроны и холодильники планируют производить в Туркестанской области
В проекты будут привлечены средства иностранных инвесторов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Туркестанской области планируется запуск производства дронов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
"Заключены переговоры с крупной китайской компанией по строительству завода по производству сельскохозяйственных дронов на территории промышленного парка. Стоимость проекта – пять миллионов долларов. Мощность предприятия – 600 дронов в месяц", – сообщает акимат.
Также в регионе международная компания "Жасыл суық Қазақстан" (UBC) запустила холодильный завод стоимостью 60 миллионов евро. При полном запуске мощность предприятия составит 140 тысяч холодильников в год.
По данным акимата, всего в регионе действуют 14 индустриальных зон. Из них в этом году созданы пять новых зон площадью 744 га, на которых запланирована реализация 84 проектов на общую стоимость 129 миллиардов тенге. А в этом году будут запущены 17 проектов стоимостью 49,7 миллиарда тенге.
Самое читаемое
- Зеленский сделал жёсткое заявление о Крыме — в США считают это угрозой переговорам
- Мощное землетрясение в Турции: Есть ли пострадавшие среди граждан Казахстана
- Любовь, угрозы и перевод на карту: В ЗКО задержаны студенты-вымогатели
- В Астане прохожие прошли мимо девушки, просящей о помощи от насилия
- Подробности шокирующего ДТП в центре Караганды озвучили в суде