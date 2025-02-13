В Акмолинской области стартовал пилотный проект "Единая инфраструктура дронов", направленный на повышение прозрачности и эффективности управления государственными и инфраструктурными проектами, передаёт BaigeNews.kz. Система позволит проводить мониторинг строительства школ и дорог, контролировать состояние тепловых сетей, выявлять нарушения в сфере недропользования и повышать качество работы жилищно-коммунального хозяйства.

На прошедшем совещании в акимате области управление цифровизации и архивов Акмолинской области совместно с АО "Казахтелеком" представили проект акиму области. В ходе презентации продемонстрированы возможности применения беспилотных летательных аппаратов для оперативного контроля и аналитики в режиме реального времени.

Аким области поддержал инициативу, и в рамках пилотного этапа дроны будут развернуты в городах Кокшетау и Косшы. Также предусмотрено использование мобильного беспилотника для обследования территорий в удаленных населенных пунктах.

"Цифровые технологии играют все большую роль в сфере государственного управления. Инновационные решения помогают не только улучшить качество предоставляемых услуг, но и минимизировать возможные риски. Акмолинская область готова стать пилотным регионом для внедрения таких передовых проектов", – подчеркнул аким области Марат Ахметжанов.

Одним из ключевых преимуществ проекта является возможность беспилотного мониторинга состояния тепловых сетей, что позволит выявлять теплопотери и принимать своевременные меры для их устранения. Кроме того, дроны смогут фиксировать нарушения в сфере недропользования, обеспечивая контроль за соблюдением природоохранных норм.

"Использование современных технологий позволит в режиме реального времени получать объективные данные о ходе строительства социальных объектов, таких как школы и дороги. Это обеспечит прозрачность процессов, повысит их эффективность и ускорит принятие управленческих решений", – отметил руководитель Управления цифровизации и архивов Акмолинской области Мағжан Ержан.

В рамках реализации проекта руководитель управления цифровизации и архивов Акмолинской области Мағжан Ержан и Главный директор-генеральный директор дивизиона цифрового бизнеса – филиала АО "Казахтелеком" Абылайхан Оспанов заключили меморандум о сотрудничестве.

Напомним, что развитие цифровых технологий и использование современных инструментов мониторинга является одним из приоритетных направлений развития области. В случае успешной реализации пилотного проекта "Единая инфраструктура дронов" его масштабирование возможно на территории всей области.