Дрон снял задержание браконьеров на Иртыше
Сегодня, 17:57
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Сегодня, 17:57Сегодня, 17:57
161Фото: pxhere.com
На реке Иртыш полицейские провели операцию по задержанию браконьеров. Кадры снял дрон, используемый для воздушного наблюдения, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе осмотра у 35-летнего жителя Семея обнаружено 850 кг рыбы различных видов, 398 китайских сетей, семь лодок, три бензомотора, а также незарегистрированное двуствольное ружье ИЖ-58, спрятанное под кроватью в землянке.
Ущерб от действий браконьеров составил более 2,5 млн тенге.
Организатор незаконной рыбалки и пятеро нанятых им рыбаков привлечены к ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов. Организатор также ответит перед законом за хранение оружия без разрешения.
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