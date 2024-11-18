Дрон снял задержание браконьеров на Иртыше

На реке Иртыш полицейские провели операцию по задержанию браконьеров. Кадры снял дрон, используемый для воздушного наблюдения, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе осмотра у 35-летнего жителя Семея обнаружено 850 кг рыбы различных видов, 398 китайских сетей, семь лодок, три бензомотора, а также незарегистрированное двуствольное ружье ИЖ-58, спрятанное под кроватью в землянке.

Ущерб от действий браконьеров составил более 2,5 млн тенге.

Организатор незаконной рыбалки и пятеро нанятых им рыбаков привлечены к ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов. Организатор также ответит перед законом за хранение оружия без разрешения.