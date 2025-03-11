В Казахстане зарегистрировано 2,3 млн налогоплательщиков, но только 8% из них являются плательщиками НДС. Более половины налогоплательщиков продолжают работать по упрощенной системе налогообложения, избегая перехода на общеустановленный режим. 85% таких предприятий декларируют доходы до 15 млн тенге, что свидетельствует о системном дроблении для снижения налоговой нагрузки, передаёт BaigeNews.kz.

В Минфине понимают, что бизнес таким образом избегает перехода на более высокий уровень налогообложения. Хотя ожидалось, что, получив поддержку, малый бизнес, постепенно перерастет в средний и крупный, получилось, что он, напротив, предпочел оставаться в зоне льгот, чтобы минимизировать налоги.

Так, сегодня 98,9% бизнеса в Казахстане составляют микро- и малые предприятия, тогда как средний бизнес – лишь 1%, а крупный – всего 0,1%. Эта структура практически не меняется последние пять лет. В результате налоговые поступления от малого и среднего бизнеса практически равны, хотя численно малых предприятий в разы больше.

Дробление бизнеса с целью уклонения от налогов создает искусственные преимущества для одних предпринимателей и ставит в невыгодное положение других. Дробление даёт краткосрочную выгоду, которая может обернуться проблемами, включая штрафы, судебные разбирательства и потерю репутации.

Налоговое дробление считается серьезным уклонением от налогов, влекущее жесткие санкции во многих странах. Например, в США за уклонение от налогов можно получить реальный тюремный срок до 5 лет, а во Франции – до 7 лет, плюс крупные штрафы, в Германии налоговое мошенничество грозит лишением свободы до 10 лет.

Такое положение сигнализирует о том, что система требует изменений, а предприниматели – новых стимулов для честного ведения бизнеса. К тому же государство теряет значительные поступления в бюджет, а бизнес-среда остается в искусственно раздробленном состоянии. Теневая экономика тормозит развитие страны, снижает инвестиционную привлекательность и создает дисбаланс на рынке.

Ужесточение контроля для создания равных условий для всех предпринимателей и укрепление экономики будут учетны в новом Налоговом кодексе, о чем неоднократно отмечали разработчики проекта.

Напомним, 20 февраля Министерство национальной экономики РК внесло в Мажилис пакет поправок в проект Налогового кодекса. Правительство предложило бизнесу легальные механизмы налогового планирования, а также поддержку в переходе на прозрачные модели работы, которые призваны укрепить экономику и создать честную конкурентную среду.

Основные поправки включают:

- Снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС – с 20 000 МРП (78,6 млн тенге) до 3 800 МРП (15 млн тенге);

- Повышение ставки НДС – с 12% до 16%, при этом для отдельных отраслей устанавливается пониженная ставка 10%;

- Ограничение применения специального налогового режима упрощенной декларации – он будет доступен исключительно для сегмента B2C (бизнес для конечных потребителей).