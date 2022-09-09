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акимат Нур-Султана Сегодня, 11:48
63
Фото: акимат Нур-Султана

"Древо жизни" появится в новом столичном парке

Создание концептуальной природно-рекреационной зоны приурочено к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, делегаты которого примут участие в закладке капсулы будущего парка, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на столичный акимат.

Главной идеей проекта является монумент "Древо жизни". Сооружение будет выполнено в форме купола, в центре которого планируется расположить лиственное дерево – дуб.

"Согласно задумке, вода и древо жизни, уходящее корнями вглубь веков, олицетворяют собой общечеловеческую ценность самого воплощения жизни на Земле. Инсталляция тем самым выступает в качестве призыва к согласию, миру и дружбе между всеми людьми на планете, независимо от их вероисповедания. Купол, в свою очередь, символизирует мир под одним небом. Он будет иметь четыре входные зоны, олицетворяющие четыре стороны света – Юг, Север, Запад, Восток", - пояснили в Центре урбанистики акимата столицы.

Вокруг монумента "Древо жизни" будут посажены более 60 лиственных и хвойных деревьев – по количеству глав делегаций VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Окончание строительства парка и его ввод в эксплуатацию запланированы на 2023 год.

акимат Нур-Султана
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#парк #Нур-Султан
Сегодня, 11:48
63
Журналист

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