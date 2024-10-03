Древнюю гробницу женщины из высшего общества нашли в Египте
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Команда археологов из Египта и Германии нашла погребальную камеру женщины, которая принадлежала к высшему обществу при XII династии в Асьюте, Верхний Египет, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Ее звали Эди, она была дочерью губернатора города во время правления Сенусерта I (1991 – 1778 годы до нашей эры).
Открытие было совершено во время раскопок гробницы ее отца Джифари-Хапи в Западной горе Асьют, которая считается крупнейшей усыпальницей, не предназначенной для фараонов в Древнем Египте.
Предположительно, Эди умерла, не дожив до 40 лет. У нее был врожденный дефект стопы. В подземной камере находились два украшенных росписью саркофага – один был вложен в другой. На оба нанесены тексты о путешествии в загробный мир. Также в гробах лежали ритуальные сосуды и деревянные статуи.
Погребальная камера была разграблена в древности. Мумия женщины была расчленена, а сосуды разбиты, пишет Ahram Online.
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