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Древний кувшин нашли школьники в Жамбылской области
Специалисты планируют провести исследования в этой местности. Как в сказке, но наяву - двое школьников из села "Каракемер" Жамбылской области нашли древний кувшин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
Этот артефакт с бронзовыми украшениями, по мнению ученых-археологов, датируются примерно 9-12 веками нашей эры. Теперь специалисты собираются провести исследования на месте исторической находки.
Весной прошлого года восьмиклассник из средней школы имени Толе би Артем Муравьев, играя на холме, случайно нашёл браслет с отметками и керамику. Спустя время, шестиклассник Жумабай Касымхан, обнаружил бронзовые серьги и браслеты. Об исторической находке мальчишки сразу же рассказали взрослым. В местной школе даже появился уголок с такими артефактами.
"Я нашел его, играя с друзьями. Внутри что-то блестело. Потом я попробовал выкопать его. Посмотрел, подумал, что это что-то интересное и отнес в школу", - сказал школьник Артем Муравьев
"С холма Торткуль открывается красивый вид на наш аул. Я туда поднялся и под ногами заметил этот исторический артефакт и отнес его в школу", - добавил школьник Жумабай Касымхан.
В 9 веке на этих землях правил Карлукский Каганат, веком позже пришли Караханиды - рассказывают учёные. К слову, этот холм в те времена был городищем под названием "Адахнет", который располагался пусть и не в главной ветке Великого шёлкового пути, но на второстепенной. Тем не менее торговля здесь была бурной, – говорят археологи.
"Научно-исследовательская работа на этом городище не проводилась ещё. Но по найденным местными жителями артефактам, можно сказать, что это городище существовало в 9-12 веках нашей эры", - сказал историк Сауран Калиев.
Теперь по хорошо сохранившейся окраске кувшина, специалисты планируют провести исследования в этой местности, чтобы раскрыть древнюю тайну, которой окутаны эти края.
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