Древние рукописи и фонд редких книг: библиотекарь из Астаны поделилась удивительными фактами о работе

24 октября в Казахстане отмечают профессиональный праздник – День библиотекаря. В этом году в преддверии праздника торжественные мероприятия прошли во всех городах. Лучших сотрудников в этой сфере наградили нагрудными знаками – "Мәдениет саласының үздігі" и "Еңбек ардагері".

В Казахстане работают почти 15 тысяч библиотек, с общим штатом 150 тысяч человек. И одной из ярких представительниц в этом деле является Дарига Дауренбекова, руководитель сектора науки, редких книг и рукописей Национальной академической библиотеки РК.

В своем интервью корреспонденту BaigeNews.kz, библиотекарь рассказала, что пришла в эту профессию совершенно случайно и несколько не жалеет. Сейчас она пожинает плоды своей работы и с удовольствием вносит вклад в сохранение и популяризацию исторического, культурного и научного наследия страны.

"Мне очень нравится моя работа. Любая работа, которую делаешь с любовью приносит свои плоды. С первых дней как я пришла в эту профессию я каждый раз открываю для себя что-то новое. Мои наставники мне всегда говорили, что работа библиотекаря – это сплошная учеба. Это действительно так. Потому что, готовясь к какому-либо мероприятию ищешь информацию, изучаешь, познаешь и пропускаешь это все через себя. Этим и интересна наша работа", - поделилась мнением Дарига.

Фото: из личного архива

По словам библиотекаря, она первая в свой семье, кто работает в библиотечной сфере и с улыбкой вспоминает начало своей профессиональной деятельности.

"Я с девства очень любила читать. Это был 1982 год, когда я закончила школу. Тогда модно было поступать в пединститут. И я решила ехать в Костанай, сдала документы в педагогический институт. В то время нам было сложно поступить, потому что был большой конкурс. На одно место претендовали человек 10-15. А платных отделений не было. Я благополучно завалила экзамен. Но рядом с пединститутом был культпросветучилище, где обучали библиотекарей. Я поступила туда, выучилась за два года и освоила профессию библиотекаря. В то время нас направляли в районные библиотеки. Моя трудовая деятельность началась в Семиозерной районной библиотеке. Мне сразу доверили читальный зал. Это было познание профессии. Теоретически одно, а на практике работать это было совсем другое", - рассказала она.

Фото: из личного архива

Дарига отмечает, что в обществе библиотекаря воспринимают того кто выдал книгу, а затем сидит и попивает чай. На самом деле – это кропотливая работа, которая требует внимательности и организованности.

"Очень важно встретить в нужное время нужного человека, который бы тебя направлял и помогал. Это лишь кажется, что у библиотекаря легкая работа, выдал книгу и сидишь дальше. А на самом деле это поисковая и организационная работа, которая требует постоянного совершенства и углубления во все сферы деятельности. Когда я училась в культпросветучилище, к нам приходил ветеран библиотечного дела с 40-летним стажем. Она учила нас, как организовывать работу. Помню ее слова о том, что читатели будут разными по интеллекту, профессии, возрасту, интересу. А мы, библиотекари, должны быть чуточку умнее их. Отсюда заключается то, что библиотекарь должен быть эрудированным", - пояснила Дарига.

Она отмечает, что каждый библиотекарь должен знать свою профессию на отлично и знать больше, чем читатель.

"У нас выработана своя система работы. Это библиотечно-библиографический каталог, когда книги четко расставлены по отраслям, а внутри по алфавиту. Если читателю нужны книги определенного автора, то мы ищем ее в алфавитном каталоге. Но если ему нужны книги по определенной теме, то мы обращаемся в систематический каталог, где книги разложены по тематике друг за другом. И по карточке мы можем легко найти и подобрать необходимое читателю", - пояснила Дарига.

Сейчас внедрены современные цифровые технологии, которые позволяют за считанные минуты найти ту или иную книгу в библиотеке, а также обратиться в электронный фонд книг и подобрать нужную книгу или материал для читателя.

"За 30 лет работы в этой сфере многое поменялось. То как было и как мы сейчас работаем сильно отличается. До того, как я пришла работать в Национальную академическую библиотеку, после окончания колледжа я работала в Семиозерной районной библиотеке в Костанайской области. Там я начинала с читального зала и доросла до руководителя отдела обслуживания. Отдел облуживания это лицо библиотеки, когда читатель приходит к он работает с ним. Затем я переехала в Костанай и там устроилась в областную библиотеку. Это был совсем другой уровень и другие масштабы. Меня сразу направили в методический отдел, где я работала с областынми библиотекарями. Мы ездили по районам, проверяли сельские библиотеки. Это уже больше про менеджмент, организацию библиотечной работы", - поделилась спикер.

Фото: из личного архива

Дарига Дауренбекова работает в Национальной академической библиотеке РК восемь лет. По ее словам, библиотека славится своим основным фондом, который состоит из почти полутра миллиона единиц хранения. Это книги, периодика, аудиокниги, электронные издания, карты, нотные издания, открытки, микрофиши, а также книги по Брайлю для слабовидящих.

"Сейчас я работаю в музее книги, где собран редкий фонд. Здесь уже больше про глобальность работы. Я рассказываю об истории казахской книги, письменности и издательствах. Но, прежде чем об этом рассказывать читателем мне пришлось самой дойти до каждой книги, изучить и пропустить через себя", - признается Дарига Дауренбекова.

Таким образом, Дарига вместе с коллегами создали билборд "История казахской письменности", который предназначен для юных читателей.

"Мы создали его совместно с коллегами, чтобы молодому читателю было визуально понятно этапы формирования казахской письменности. Я училась в советское время и историю Казахстана мы изучали лишь в 9-10 классах. Эта была тоненькая книжечка, где были основные даты и все. А сейчас благодаря программе "Мәдени мұра", мы имеем историю Казахстана в источниках: русских, персидских, японских, китайских и так далее. Это уже многотомники", - рассказала она.

Фото: Анеля Өсерхан

По словам Дариги Дауренбековны, во всех мировых библиотеках есть редкий фонд – это старинные издания и рукописи. Но подлинники недоступны для читателей. Так как они хранятся в специальном оборудовании для сохранения первозданного вида.

Поэтому в 2007 году создали электронный фонд kazneb.kz. Здесь собраны электронные копий печатных изданий, имеющихся в фондах не только НАБРК, но и ведущих универсальных и научных библиотек Казахстана. По состоянию на 1 января этого года объем фонда насчитывает более 73 тысячи электронных копии.

"Редкий фонд – это сокровищница любой библиотеки. И наш Президент уделает большое внимание сохранению культурного наследия. В том числе, старинных и редких изданий и рукописей. В любой международной библиотеке у читателя нет доступа к редкому фонду. Ему дают каталог, и ты по нему изучаешь содержимое фонда. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы выйти на новый уровень, где делаем по каждой коллекции отдельный каталог", - заявила спикер.

Фонд редких изданий Нацбиблиотеки составялет порядка 13,5 тысяч экземпляров печатных изданий на казахском, русском и арабском языках.

"У нас в фонде есть более 500 арабографических изданий. Они на разных языках: казахском, уйгурском, китайском, турецком, татарском, персидском и так далее. Из них около 100 изданий – это рукописи. И для понимания содержания рукописи, мы пригласили арабиста, который вычитал каждую книгу. Теперь техническая сторона за нами. Мы совместно с коллегами отцифровываем каждую рукопись и публикуем ее на Kazneb.kz для того, чтобы каждый человек на планете смог ознакомиться с этими трудами, не выходя из дома", - рассказала она.

Фото: Анеля Өсерхан

Основными читателями библиотеки являются как школьники, так и студенты. Больше всего предпочитают читать об истории Казахстана и мировую классику.

"Так как у нас академическая библиотека, то наша целевая аудитория – это в основном магистранты, докторанты и профессоры. Также в нашей библиотеке есть издания по возрастным категориям. Поэтому часто можно увидеть школьника с книжкой в руках либо студентов в читальных залах. Насколько я знаю, сейчас молодое поколение активно изучают историю Казахстана. Поэтому большинство предпочитают книги, связанные с культурой, истории, бытом и традиции казахского народа. Есть среди них, кто часто запрашивают литературу репрессированных авторов, зачастую алашординцев", - пояснила она.

Фото: из личного архива

Также Дарига Дауренбекова рассказала, что библиотеку часто посещают историки и туристы из восточных и азиатских стран. Многие из них в поисках изданий про свой народ: что пишут о них в других странах, в каких трудах они были упомянуты. Но есть и те, кто изучают и пишут про Казахстан.

"В последний раз большой наплыв туристов и читателей был во время Всемирных игр кочевников. Люди буквально выстраивались в очередь, чтобы пройти в наш музей. Их интересовали культура, история и традиции нашего народа. Также наш музей часто посещают и ученые из Китая, Узбекистана, Египта и других стран, которые изучают информацию о своем народе в казахских письменностях. Мы стараемся помочь всем", - вспоминает Дарига.

Кроме того, НАБРК отправляет зарубеж своих сотрудников для обмена опытом и повышения квалификации. Так Дарига Дауренбекова побывала в Москве, была в Якутии, Германии, Азербайджане, Иране.

"Есть программа "Память Мира" при ЮНЕСКО. Это проект по сохранению культурного документального наследия, а именно письменного. По этой программе мы ездили в Тегеран, где я посетила национальную библиотеку Ирана. Я своими глазами увидела, как хранятся рукописи. А ведь Иран это бывшая Персия и родина всех восточных рукописей. И у них эта работа очень четко поставлена. Там работает и реставрация, и консервация. Если в Казахстане предположительно есть порядка четырех тысяч рукописей, то у них почти 100 тысяч. И каждая рукопись на отдельной полке сохранения. Нам необходимо учится и перенимать этот опыт", - размышляет библиотекарь.

Фото: из личного архива

После возвращения на родину Дарига Дауренбекова составила иллюстрированный ретроспективный библиографический указатель "Казахские издания на латинице, графике, вышедшие в свет 1929-1940 годах".

"Над этим проектом я работала около трех лет. Каждую книгу, вошедшую в этот библиографический указатель, мы оцифровали и выложили на kazneb.kz. Читатель может перейти на сайт, и выбрать книгу из указателя, затем навести экран телефона на QR-код и через телефон приступить к чтению", - пояснила она.

Фото: Анеля Өсерхан

Дарига Дауренбекова отметила, что сейчас в Казахстане на уровне государства стали уделять особое внимание сохранению рукописей и редких книг. Таким образом, Национальный архив совместно с Национальной академической библиотекой занимаются восстановлением и сохранением редкого фонда

"Много исторических и редких книг, рукописей было вывезено из Казахстана. Об этом уже много, где писали и говорили. Допустим, большое количество манускриптов хранятся в соседнем Узбекистане и Китае. Но у нас к ним, к сожалению, доступа нет", - рассказала спикер.

Но в библиотечном деле есть другие насущные проблемы. Так, по словам Дариги Дауренбековой, молодые кадры не мотивированы работать библиотекарями. Причина тому – низкая зарплата.

"Очень гордо звучит, что я работаю в национальной академической библиотеке более восьми лет, а мой стаж 32 года. Однако моя заработная плата составляет всего 232 тысячи тенге. Я думаю, что этого недостаточно для того, чтобы жить в Астане. Поэтому надеюсь, что оплату нашего труда пересмотрят и увеличат. Ведь это положительно отразится на популяризации профессии библиотекаря, и молодые кадры придут в профессию перенимать наш опыт. Так как они зарабатывают около 100 тысяч тенге и выше, а молодым семьям прокормит семью на эти деньги порой бывает сложно. Поэтому они идут рабобать в другие сферы", - призналась она.

В профессии библиотекаря бывают и казусы. Зачастую это связано с недобросовестными читателями.

"Читатели бывают разные. Но мы стараемся удовлетворить запросы каждого. Есть и недоброжелательные читатели, которые крадут книги и рвут листы. Таких мы устанавливаем. Дальше с ними работают ответственные органы в рамках закона", - поделилась библиотекарь.

Отметим, что особую ценность фонда Нацбиблиотеки представляют более 30 частных книжных собраний отечественных деятелей науки, культуры и просвещения, а также выдающихся коллекционеров Казахстана.

Фото: из личного архива

Как отмечает спикер, самая ранняя датированная книга в национальной библиотеке написана в XVI веке. И ее особенность в том, что книга переплетена на человеческой коже.

"Эту книгу нам подарил один из коллекционеров и сообщил, что переплёт рукописи сделан из человеческой кожи. Мы не сразу поверили. Поэтому провели экспертизу и изучили содержимое. Оказалось, что это ежедневник некого нотариуса, который проживал в северной Италии. Он писал о займах, кредитах и завещаниях", - рассказала Дарига.

Люди часто пополняют в фонд библиотеки. Одна из таких арабографических рукописей датируется 1831 годом. В ней указано, что книга принадлежала одному из влиятельных людей в Кульдже, тогда одной из провинций в Китае.

"У нас есть большая книга-рукопись, в которой имам Абу аль-Лейс Самарканди переписал стихи поэта Алишера Навои. Это большая арабографическая рукопись. В 1989 году женщина по фамилии Курмышева сдала эту книгу в республиканский музей книг в Алматы. После того, как музей прекратил свою деятельность, весь фонд был передан нам. Такая вот история у этой книги. Этим и интересна наша профессия библиотекаря", - призналась Дарига Дауренбекова.

Фото: Анеля Өсерхан

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