Древнее городище обнаружено в Жамбылской области

Фото: скриншот с видео "Хабар-24"

Часть древнего города обнаружили в Жамбылской области. По словам арехеологов, городище на площади в 600 гектаров относится к Тюркскому каганату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Археологические раскопки вблизи села Кумтиин Жамбылского района начали 20 дней назад. Специалисты установили, что здесь находился город Каракемер датируемый VI-XII веками.

В раскопе обнаружили несколько комнат домов, фрагменты керамической посуды, печь и кости домашних животных. Находки подтверждают высокий уровень развития сельского хозяйства в тот период.

Больше всего учёных-археологов удивили найденные куски стекла, которые произведены при температуре 1200 градусов.

Проводить раскопки на обнаруженном городище намерены ещё месяц.