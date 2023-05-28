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скриншот с видео "Хабар-24" Сегодня, 18:41
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Сегодня, 18:41
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Фото: скриншот с видео "Хабар-24"

Древнее городище обнаружено в Жамбылской области

Часть древнего города обнаружили в Жамбылской области. По словам арехеологов, городище на площади в 600 гектаров относится к Тюркскому каганату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". 

Археологические раскопки вблизи села Кумтиин Жамбылского района начали 20 дней назад. Специалисты установили, что здесь находился город Каракемер датируемый VI-XII веками. 

В раскопе обнаружили несколько комнат домов, фрагменты керамической посуды, печь и кости домашних животных. Находки подтверждают высокий уровень развития сельского хозяйства в тот период. 

Больше всего учёных-археологов удивили найденные куски стекла, которые произведены при температуре 1200 градусов.

Проводить раскопки на обнаруженном городище намерены ещё месяц.  

"В Торткультобе-1 провели раскопки шириной 11 на 12 метров. В результате обнаружили несколько комнат. А в этом месте раскопали стену длиной более 15 метров. Сейчас её очищаем и исследуем, чтобы выяснить к чему она относится", рассказал археолог Ералы Акынбек.

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Сегодня, 18:41
405
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