Драйвер нашел потерянные часы при помощи пластиковых бутылок
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38-летний Джорджио нашел на дне моря в Испании дорогостоящие часы, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Чтобы достать находку, драйвер использовал пластиковые бутылки.
Турист из Дании потерял семейную реликвию стоимостью в 55 тысяч фунтов стерлингов (30 миллионов тенге) в прошлом году. Он обратился за помощью к Джорджио, который занимался поиском потерянных вещей.
Драйверу не удалось найти часы с первой попытки. Из-за высоких и густых водорослей его металлоискатель не мог обнаружить потерянную вещь. Затем Джорджио придумал специальную систему маркировки из пластиковых бутылок.
"Маленькие бутылки были пронумерованы от одного до 24 и плавали, удерживаемые веревкой, а большие бутылки были с песком на дне. Таким образом, я создал сетку, а затем обыскал область с помощью детектора", – уточнил драйвер.
На поиск ушло около девяти часов. Джорджио нашел реликвию на глубине десяти метров. Часы покрылись ржавчиной и заросли кораллами, однако еще работали, пишет Jam Press.
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