Драмой завершился первый матч Анны Данилиной в парах на Уимблдоне-2023

Фото: instagram.com/_annadanilina_

Теннисистка из Казахстана Анна Данилина дебютировала на Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдон) в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/32 финала казахстанка в паре с китайской теннисисткой Сюй Ифань потерпела поражение от британского дуэта Нэйкта Бэйнс — Майя Люмсден в трех сетах с общим счетом 6:3, 6:7, 6:7. Встреча завершилась за два часа и 44 минуты.

Во время игры пара казахстанки и китаянки исполнили одну подачу навылет и совершили три двойные ошибки.

Отметим, что Данилина на данный момент располагается на 24-ой позиции рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.