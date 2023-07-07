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  • Драмой завершился первый матч Анны Данилиной в парах на Уимблдоне-2023
instagram.com/_annadanilina_ Сегодня, 09:14
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Сегодня, 09:14
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Фото: instagram.com/_annadanilina_

Драмой завершился первый матч Анны Данилиной в парах на Уимблдоне-2023

Теннисистка из Казахстана Анна Данилина дебютировала на Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдон) в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/32 финала казахстанка в паре с китайской теннисисткой Сюй Ифань потерпела поражение от британского дуэта Нэйкта Бэйнс — Майя Люмсден в трех сетах с общим счетом 6:3, 6:7, 6:7. Встреча завершилась за два часа и 44 минуты.

Во время игры пара казахстанки и китаянки исполнили одну подачу навылет и совершили три двойные ошибки.
Отметим, что Данилина на данный момент располагается на 24-ой позиции рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.

 

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Сегодня, 09:14
277
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