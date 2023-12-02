Драмой завершился матч казахстанского теннисиста в финале турнира в Египте

Теннисист из Казахстана Григорий Ломакин сыграл финальный матч на хардовом турнире серии ITF парного разряда в египетском Шарм-эль-Шейхе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ломакин в паре со спортсменом из России Евгением Филипповым провёл встречу против британского дуэта Бен Джонс — Дэвид Стивенсон и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 6:7 (5:7), 6:7 (2:7).

Отметим, что 25-летний казахстанcкий спортсмен на данный момент располагается на 304-ой строчке мирового рейтинга парного разряда АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а российский теннисист идёт на 592-й позиции.