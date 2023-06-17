Драмой обернулся матч юношеской сборной Казахстана по футболу

Фото: Sports.kz

Юношеская сборная Казахстана по футболу до 18 лет провела товарищеский матч со сверстниками из Молдовы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



Матч в Тирасполе выдался результативным и закончился победой Молдовы со счетом 4:2, причем казахстанская команда пропустила два гола от Артура Спринсяна в компенсированное время — на 92-й и 94-й минутах. В составе сборной Казахстана отличились Ерасыл Сарсенбай (65-я минута) и Тамерлан Агиманов (76). Видео решающего момента матча можно посмотреть ниже.

Ранее днем юношеская сборная Казахстана по футболу до 19 лет обыграла сверстников из Молдовы со счетом 3:2.