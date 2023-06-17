- Драмой обернулся матч юношеской сборной Казахстана по футболу 01:38 154
- В Шымкенте 8 человек пострадали от укуса каракуртов 00:42 268
- Павлодарца с обрезом задержали на дачах 16.06.2023 371
- Инструктор из Минобороны РК победила в международных соревнованиях по подводному спорту 16.06.2023 377
- Сразу 13 медалей завоевали казахстанцы в первый день ЧМ по рукопашному бою в Астане 16.06.2023 446
- Казахский язык не стал языком науки - Саясат Нурбек рассказал, какие предложения спикеров курултая примет в работу 16.06.2023 681
- Хищения с завода ферросплавов в Аксу: задержаны 14 членов преступной группы 16.06.2023 495
- Казахстанцы завоевали две медали в первый день Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане 16.06.2023 500
- Сборная Казахстана против Сан-Марино и Ирландии: шансы на победу 16.06.2023 532
- Торегали Тореали стал фигурантом уголовного дела 16.06.2023 852
- Гибель подростка в Актау: волонтёры инициировали проект "Безопасные дворы" 16.06.2023 513
- Переход к моноязычности объединит казахстанцев – политолог 16.06.2023 854
- Дети отдали мошеннику 18 млн тенге в Кокшетау 16.06.2023 504
- Ахметов на прощание поклонился жителям ВКО 16.06.2023 2289
- Вспышка? В Астане резко выросло количество заразившихся энтеровирусом 16.06.2023 829
- Борьба с лудоманией и наркотиками: Молодежную политику обсудили на общественном курултае 16.06.2023 367
- Уникальную арычную систему Шымкента нужно срочно восстанавливать – ученый 16.06.2023 680
- Суд изменил приговор Кариму Масимову 16.06.2023 2917
- Аэропорт Астаны предупреждает: начнётся ремонт взлётно-посадочной полосы 16.06.2023 434
- Дети не должны подвергаться насилию - Минпросвещения о ЧП в Шымкенте 16.06.2023 448
- ЕНТ: Какие нововведения ждут экзаменуемых в этом году 16.06.2023 550
- "Когда они уходят – мы плачем": алматинские врачи рассказали о том, о чем обычно молчат 16.06.2023 1158
- Токаев дал поручения по обеспечению военной безопасности страны 16.06.2023 545
- Казахстанские школы будут обучать детей по стандартам НИШ - Гани Бейсембаев 16.06.2023 581
- Выпущенные за годы независимости научные проекты не оправдали затрат - Кунсулу Закарья 16.06.2023 526
- Cайт для проведения жертвоприношений на Курбан айт запустило ДУМК 16.06.2023 446
- Завод "Кублей" в Уральске оказался на грани закрытия 16.06.2023 717
- Незрячий паралимпиец из Астаны ведёт блог об инклюзии 16.06.2023 921
- Токаев назначил послов в Чехии, Корее, Хорватии, Австралии и Новой Зеландии 16.06.2023 552
- Пять человек погибли в страшном ДТП в СКО 16.06.2023 530
- Бейонсе обвинили в высокой инфляции в Швеции 16.06.2023 497
- 70 золотых комплектов изъяли у пассажиров рейса "Стамбул - Астана" 16.06.2023 604
- QazaqGaz и Газпром подписали договор о транзите российского газа в Узбекистан 16.06.2023 543
- Названа дата очередной международной встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса 16.06.2023 382
- Задымление в районе Шульбинской ГЭС: На степной пожар близ Семея выехал министр по ЧС 16.06.2023 733
- Развитие образования обсудили на рабочей сессии курултая в Туркестане 16.06.2023 586
- Казахстанцы направили предложения членам курултая через приложение 16.06.2023 430
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 826
- Работают на двух работах: зарплаты казахстанцев предложили увеличить 16.06.2023 652
- Казахстанские дети стали меньше читать — депутат 16.06.2023 509
- Спасатели из двух регионов покидают место пожара в Абайской области 16.06.2023 511
- В Астане наградили номинантов V республиканского конкурса "Караван доброты" 16.06.2023 433
- Куда и как жаловаться на следователей по уголовным делам: В Казахстане утвердили инструкцию 16.06.2023 610
- "Хоть расстрел": Бывший министр Мухамедиулы выступил в суде с последним словом 16.06.2023 818
- Сотрудники КНБ задержали группу торговцев оружием в Актау и Таразе 16.06.2023 551
- Два человека погибли в страшной аварии в Жетысу 16.06.2023 665
- По БАКАД официально запустили автомобильное движение 16.06.2023 634
- Месть за задержку рейса: Алматинка сообщила о бомбе в сумке в аэропорту Караганды 16.06.2023 615
- У бизнесмена из списка Forbes забрали землю в Алматинской области 16.06.2023 734
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 1692
- Вопросы общественной консолидации обсудили на Национальном курултае 16.06.2023 581
- Почему Туркестан выбрали местом проведения Национального курултая 16.06.2023 674
- Пострадавшим в январских событиях бизнесменам Алматы компенсировали 16,2 млрд тенге 16.06.2023 570
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 608
- Я искренне благодарю вас - Токаев поздравил медработников с праздником 16.06.2023 665
- Сотрудники морга торговали человеческими останками в Гарварде 16.06.2023 919
- Необоснованно платить за мусор заставляли почти 2 тысячи бизнесменов в Акмолинской области 16.06.2023 462
- Депутаты маслихата области Абай показали полную пассивность во время пожара - Перуашев 16.06.2023 10519
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 1842
- В Шымкенте учитель мечети избил детей из-за проблем дома 16.06.2023 543
- Токаев проведёт в Туркестане второе заседание Национального курултая 17 июня 16.06.2023 642
- Сотрудники Минсельхоза и департамента госдоходов осуждены за получение взяток в Шымкенте 16.06.2023 637
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 1262
- Сотрудников карагандинской колонии поставили на гвозди 16.06.2023 1089
- Разгромом завершился матч теннисиста из Казахстана в четвертьфинале турнира в Перудже 16.06.2023 740
- В Актау скончался парень, на которого упали футбольные ворота 16.06.2023 733
- В Атырау третьи сутки ищут утонувших братьев 16.06.2023 710
- Российские рестораторы нацелились на рынок Казахстана 16.06.2023 815
- Чaт-бoт ChatGPT лишит людeй зapплaты нa cумму дo 4,4 тpлн долларов 16.06.2023 612
- Смерть школьницы в пиццерии Шымкента: гражданину Пакистана вынесли приговор 16.06.2023 1015
- Пользователи WhatsApp смогут отправлять видеосообщения 16.06.2023 566
- Жилой дом в Уральске лишён статуса памятника архитектуры 16.06.2023 681
- Обширный ожог тела получила оператор КНС в Актюбинской области 16.06.2023 697
- Восстановлена работа Балхашской ТЭЦ после аварии 16.06.2023 644
- В Алматы должникам по комуслугам отключат горячую воду 15.06.2023 756
- Казахстанцы стали победителями этапа Кубка мира по акробатике 15.06.2023 684
- Сельский учитель физкультуры из ВКО победил в международном вокальном конкурсе 15.06.2023 908
- Жильё вне очереди: жителей Кызылорды обманули на 10,8 млн тенге 15.06.2023 724
- Полумарафон в Астане: какие дороги будут перекрыты 17-18 июня 15.06.2023 770
- Крупная авария произошла на ТЭЦ в Балхаше 15.06.2023 759
- LOADING...
Сегодня, 01:38
156
156Фото: Sports.kz
Драмой обернулся матч юношеской сборной Казахстана по футболу
Юношеская сборная Казахстана по футболу до 18 лет провела товарищеский матч со сверстниками из Молдовы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Матч в Тирасполе выдался результативным и закончился победой Молдовы со счетом 4:2, причем казахстанская команда пропустила два гола от Артура Спринсяна в компенсированное время — на 92-й и 94-й минутах. В составе сборной Казахстана отличились Ерасыл Сарсенбай (65-я минута) и Тамерлан Агиманов (76). Видео решающего момента матча можно посмотреть ниже.
Ранее днем юношеская сборная Казахстана по футболу до 19 лет обыграла сверстников из Молдовы со счетом 3:2.
Поделитесь:
-
Trend news
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 821
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 1662
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 606
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 1486
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 23338
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 4362
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 1271
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 3087
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 970
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 1733
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 2127
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 1033
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 1049
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 914
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 1124
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 8945
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 1371
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 6648
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 2232
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 1969
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 1639
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 1274
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 2313
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 2003
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 2606
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 3556
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 1814
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 1713
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 1937
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 48261
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 1954
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3052
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2542
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 2632
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 1983
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 2165
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3721
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1908
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3441
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 2072
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 3519
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2502
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 2526
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 2781
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 4352
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 3630
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 3945
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 3177
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 3971
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 8753
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 3161
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 2507
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 2799
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 4215
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 4179
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 2668
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2723
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 5136
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 2901
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 3447
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 3147
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 3033
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 5627
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 2960
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 3056
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 3104
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 4247
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 5417
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 4309
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 3091
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 3227
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4058
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2949
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 3595
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 4680
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 4495
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3618
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 3232
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 8444
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 2483
-
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 1840
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 1260
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 639
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 907
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 953
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 883
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 1191
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 1314
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 1973
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 1382
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1519
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 1313
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 1777
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 3083
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 1545
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2571
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 1595
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 1565
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 1688
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 2519
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 1598
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 1800
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 2953
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 1724
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 2020
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 1370
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 1697
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1396
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 1679
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 6365
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 2466
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1470
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 1685
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 1943
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 1753
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 1798
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 1967
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 1980
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 4571
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 2326
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3441
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 2352
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 2293
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 2953
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 2455
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 2649
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 2574
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 2711
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 2984
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 2866
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 2358
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 2363
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2413
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2173
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1890
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2049
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2333
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 2652
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 2820
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 2967
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 2752
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 3128
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 3283
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4058
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 3641
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 3534
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3618
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2455
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2397
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 3043
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 3211
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 2514
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 2510
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 3737
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 3352
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 3943
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 2981
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 2755
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 3568
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 4454