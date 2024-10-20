Драмой обернулся финал с участием Александра Недовесова

Казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с американцем Робертом Галлоуэем выступил в финале турнира в бельгийском Антверпене в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финальном матче Недовесов и Галлоуэй встретились с австрийцами Александром Эрлером и Лукасом Мидлером. Казахстанец и его напарник проиграли первый сет со счетом 4:6, затем сумели взять убедительный реванш во втором — 6:1, однако решающая партия вновь осталась за их соперниками — 8:10. Таким образом, Эрлер и Мидлер стали победителями турнира.

Призовой фонд турнира в Антверпене составлял 690 135 евро. Победители соревнований в парном разряде заработали по 36 470 евро и получили по 250 рейтинговых очков. Финалисты заработали по 19 510 евро и получили по 150 очков. Добавим, что Александр Недовесов является лучшим теннисистом Казахстана в парном разряде.