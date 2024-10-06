Драматург Нурлан Оразалин проголосовал на референдуме в Алматы

Заслуженный деятель Казахстана, лауреат государственной премии, поэт, драматург Нурлан Оразалин принял участие в референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, передаёт BaigeNews со ссылкой на Региональную службу коммуникаций города Алматы

Нурлан Оразалин прибыл на избирательный участок № 301 в школу №125.

"Я, как гражданин Казахстана, воспользовался своими конституционными правами и проголосовал. Ибо судьба страны – моя судьба, судьба моих детей, моего народа! Сегодня исторический день для нас. Данный референдум – показатель демократической ценности. Сейчас нам предоставляется много возможностей. За нашей страной наблюдает весь мир, поэтому считаю, что казахстанцы должны быть едиными и правильно пользоваться своими конституционными правами", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании с утра, прибыв на избирательный участок №388 в школе-лицее №48.

Всего в городе работают 624 избирательных участка. Алматинцы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.

Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Олжас Бектенов.

К слову, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.