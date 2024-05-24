  • 24 Мая, 22:31
  • BAIGENEWS

Драку военнослужащих с гражданскими и полицией прокомментировали в Минобороны

Сегодня, 16:21
АВТОР
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Qazcontent Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21
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Фото: Qazcontent

В соцсетях распространяют видеозапись драки между мужчинами. В комментарии говорится, что инцидент произошёл между офицерами воинской части 32036 Сухопутных войск и гражданскими, а после и полицейскими. Комментарии по этому поводу дали в МВД и Минобороны, передаёт BaigeNews.kz.

В Военно-следственном департаменте МВД сообщили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются.

 
 
 
 
 
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Публикация от ASTANA NEWS | АСТАНА НОВОСТИ🇰🇿 (@astananews_kz)

В Минобороны заявили, что информация о драке офицеров Сухопутных войск с гражданскими лицами и сотрудниками полиции не соответствует действительности.

"Лица в видеоматериале не являются военнослужащими и не имеют отношения к Вооружённым силам. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что произошёл конфликт между братом военнослужащего одной из воинских частей Акмолинского гарнизона и его другом с гражданскими лицами. Министерство обороны просит не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

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