Драку военнослужащих с гражданскими и полицией прокомментировали в Минобороны

В соцсетях распространяют видеозапись драки между мужчинами. В комментарии говорится, что инцидент произошёл между офицерами воинской части 32036 Сухопутных войск и гражданскими, а после и полицейскими. Комментарии по этому поводу дали в МВД и Минобороны, передаёт BaigeNews.kz.

В Военно-следственном департаменте МВД сообщили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются.

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В Минобороны заявили, что информация о драке офицеров Сухопутных войск с гражданскими лицами и сотрудниками полиции не соответствует действительности.