Драку устроили пассажиры в автобусе в Караганде
Сегодня, 05:38
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Сегодня, 05:38Сегодня, 05:38
136Фото: BaigeNews.kz
Драку устроили пассажиры в автобусе в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
Сообщается, что изначально начал дебоширить один пьяный пассажир. Водитель автобуса по просьбе одного из пассажиров высадил его и самого дебошира.
"По выходу из автобуса между ними произошёл словесный конфликт, который перерос в драку. Приехавший по вызову экипаж патрульной полиции установил данные участников инцидента и вызвал скорую помощь. В результате 17-летний карагандинец доставлен в медицинское учреждение, а 27-летний нарушитель – в Центр временной адаптации и детоксикации Караганды", – указывается в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 108-1 УК РК.
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