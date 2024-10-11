Драку устроили пассажиры в автобусе в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Сообщается, что изначально начал дебоширить один пьяный пассажир. Водитель автобуса по просьбе одного из пассажиров высадил его и самого дебошира.

"По выходу из автобуса между ними произошёл словесный конфликт, который перерос в драку. Приехавший по вызову экипаж патрульной полиции установил данные участников инцидента и вызвал скорую помощь. В результате 17-летний карагандинец доставлен в медицинское учреждение, а 27-летний нарушитель – в Центр временной адаптации и детоксикации Караганды", – указывается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 108-1 УК РК.