Драку со стрельбой устроили приезжие хулиганы в Кызылорде

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Во дворе многоэтажного дома в Кызылорде произошла драка с применением оружия. Подозреваемых в хулиганстве задержали полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Инцидент произошёл в семь утра 13 мая.

"Установлено, что в съёмной квартире между произошел конфликт между знакомыми мужчинами. Ссора переросла в драку с применением травматического оружия и ножа, после чего все фигуранты скрылись с места происшествия. Позже в городе задержаны двое подозреваемых, а на трассе Самара — Шымкент задержана автомашина с находившимися в ней ещё двумя подозреваемыми. Ведется работа по задержанию остальных участников кнфликта", — сообщили в полиции.

Задержанные оказались жителями Шымкента и Мангистауской области.

С места происшествия и из авто изъяты вещественные доказательства. Двоим мужчинам потребовалась медицинская помощь, однако их здоровью ничего не угрожает.