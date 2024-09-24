Драку с участием студентов КазНУ прокомментировали в вузе

В КазНУ имени аль-Фараби прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о драке молодых людей на территории вуза, передаёт BaigeNews.kz.

В университете сообщили, что инцидент произошёл совсем в другом месте.

"По сообщению УП Бостандыкского района инцидент произошел 24 сентября в 2:52 на пересечении улиц Попова и Бальзака, за пределами территории КазНУ имени аль-Фараби. Среди участников конфликта были не только студенты КазНУ, но и молодёжь города", - заявили в пресс-службе вуза.

Ранее в департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту хулиганства с участием 20 молодых людей Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта задержаны и доставлены в полицию.