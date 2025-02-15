Кокшетаускую хоккейную команду "Арлан" после матча с атырауским "Бейбарысом" пришлось провожать до гостиницы под конвоем СОБРа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Telegram-канал HALYQSTAN сообщил, что после финальной сирены в ледовом зале в нескольких местах одновременно возникли драки. Примечательно, что массовые потасовки попали в трансляцию игры.

Отношения выясняли наставники клубов, персонал и игроки.

К слову, это был последний матч регулярного сезона в чемпионате Казахстана — 0:4 в пользу "Арлана". Атырауский клуб занял 9-е место в таблице и не попал в плей-офф.

Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции.