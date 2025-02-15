Драку казахстанских хоккеистов после матча прокомментировали в полиции
Отношения выясняли наставники клубов, персонал и игроки.
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Кокшетаускую хоккейную команду "Арлан" после матча с атырауским "Бейбарысом" пришлось провожать до гостиницы под конвоем СОБРа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Telegram-канал HALYQSTAN сообщил, что после финальной сирены в ледовом зале в нескольких местах одновременно возникли драки. Примечательно, что массовые потасовки попали в трансляцию игры.
Отношения выясняли наставники клубов, персонал и игроки.
К слову, это был последний матч регулярного сезона в чемпионате Казахстана — 0:4 в пользу "Арлана". Атырауский клуб занял 9-е место в таблице и не попал в плей-офф.
Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции.
"14 февраля около 21:00 в здании Ледового дворца произошел инцидент между двумя 21-летними хоккеистами, возникший на почве взаимного недопонимания. Оба спортсмена были доставлены в отдел полиции, в их отношении составлены административные протоколы по факту хулиганства. Собранные материалы направлены в суд. Пострадавших нет", - сообщили в депаратменте.