Драку из-за парковки устроил астанчанин и попал под суд

Суд назначил астанчанину штраф за драку из-за парковочного места, передаёт BaigeNews.kz.

Дело в отношении мужчины за совершение мелкого хулиганства рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям.

"Правонарушитель К., осознавая, что находится в общественном месте, устроил драку, нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц. В ходе судебного заседания он пояснил, что, приехав с супругой на рынок, увидел стоящую возле шлагбаума машину. На его просьбу убрать автомобиль, водитель махнул рукой, после чего между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в драку", - сообщили в суде.

К. вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.

Санкция части 1 статьи 434 КоАП РК предусматривает штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность правонарушителя, стали признание вины, а также совершение административного правонарушения впервые. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Постановлением суда К. признан виновным в совершении адмправонарушения с назначением штрафа в размере 20 МРП.

Постановление не вступило в законную силу.