Драку горных козлов зафиксировала фотоловушка на Чарыне
Это редкий и охраняемый вид животных.
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Уникальные кадры зафиксировала фотоловушка, установленная в Чарынском государственном национальном природном парке. В объектив попали сибирские горные козлы, передаёт BaigeNews.kz.
Это редкий и охраняемый вид, обитающий на горных хребтах Казахстана. Их присутствие в естественной среде является важным индикатором здоровья экосистемы и результативности природоохранных мероприятий, проводимых в парке.
Сибирские горные козлы - один из самых крупных представителей рода, а по ряду данных и самый крупный. Длина тела у самцов 130-160 сантиметров, высота в холке 80-110 сантиметров. Вес особей может достигать 130 килограммов.
Учёные отмечают, что чем меньше козлов беспокоят люди, тем ниже они держатся, встречаясь не только в альпийском поясе, но и в пределах лесистой зоны.
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