Драконовские проценты по кредитам грабят и разоряют отечественный бизнес - депутат

Казахстанскому бизнесу сложно обуздать коммерческие банки, которые необоснованно высокими процентами по кредитам грабят и разоряют отечественный бизнес. Об этом на совместном заседании палат парламента заявил депутат мажилиса Бакытжан Базарбек, передаёт BaigeNews.kz.

“ВАП в своем отчете отмечает, что на невыполнение плана поступлений в 2023 году повлияло ненадлежащее прогнозирование. А исполнение поступления происходило за счет переплаты по налогам. То есть происходило авансирование в счет уплаты предстоящих платежей по КПН и приостановление возмещения НДС экспортерам. Так, сумма невозвращенной экспортерам составила порядка 537 млрд тенге, авансовые платежи по КПН за 2023 год составили 3,3 трлн тенге, превысив уровень предыдущего года на 19%”, - сказал депутат, обращаясь к главе Минфин Мади Такиеву.

Такое исполнение плана поступлений, по его словам, создает риск нагрузки на бюджет следующего года.

“Не повлияет ли такой подход к исполнению доходов бюджета в дальнейшей динамике? Развитие экономик? Ведь из оборота предприятий изымаются большие средства. А возможности кредитования ограничиваются высокой базовой ставкой Нацбанка. Бизнесу сложно - мы не можем обуздать эти коммерческие банки, которые драконовскими высокими процентами по кредитам грабят и разоряют отечественный бизнес”, - отметил Базарбек.

По данным главы Минфин, на сегоднящний день в стране зарегистрировано порядка 550 тысяч юридических лиц, из них 130 тысяч являются плательщиками КПН, из них 1 327 платят авансовые платежи.