Драки, дебоши, скандалы: как спортсмены перестают быть примером для подражания

Любое спортивное соревнование невозможно представить без эмоций. Однако в Казахстане стало всё больше фактов нарушений спортивной этики, когда эмоции берут верх над разумом. Как предупреждать такие ситуации, корреспонденту BaigeNews.kz рассказали сами спортсмены и психолог.

По сводкам спортивных новостей можно заметить, что потасовки между игроками или тренерами происходят чаще всего во время футбольных или хоккейных матчей. Чемпионаты Казахстана – не исключение. И действительно, в командных игровых видах спорта эмоции у спортсменов и болельщиков льются через край, и иногда дело доходит до конфликта. После таких эпизодов следует, конечно, разбирательство в федерации.

Комитет по делам физкультуры и спорта МТС РК в ответ на запрос BaigeNews.kz сообщил, что в компетенции уполномоченного госоргана находится разработка и утверждение спортивной этики. А следят за соблюдением этики и дисквалификациями аккредитованные республиканские и региональные спортивные федерации.

Документ, регламентирующий правила спортивной этики, утверждён приказом министра культуры и спорта РК в 2020 году. При заключении контракта со спортсменами, тренерами, судьями их ознакамливают в письменной форме с текстом спортивной этики.

"При любом факте обращения на допущенное нарушение норм спортивной этики аккредитованная республиканская или региональная спортивная федерация каждый случай рассматривает индивидуально и принимает коллегиальное решение о принимаемых мерах, включая дисквалификацию на определённый срок. О своём решении федерация сообщает в установленном порядке заявителю", – сообщили в комитете по делам физкультуры.

Контроль-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола регулярно разбирает действия участников матчей и выносит по ним наказание, основываясь на регламенте. Это может быть отстранение на несколько последующих матчей в чемпионате, штраф или в особо тяжелых случаях – полная дисквалификация.

Также и в другом профессиональном спорте существует жёсткая система штрафов и поощрений. Например, в хоккее, если команда выиграла, игроков премируют. Если игрок сделал что-то, что может дискредитировать команду (курение, алкоголь, нецензурная лексика, неприемлемое поведение в публичных местах), ему вменяют существенный штраф или отчисляют из команды. Работа спортсмена – прийти на тренировки, игру, дать результат. Остальное – его личная жизнь.

Но система штрафов и наказаний с другой стороны напоминает борьбу с последствиями. А вот с первопричинами такого вызывающего поведения некоторых спортсменов борются далеко не во всех командах и странах.

В соседней России с командами регулярно встречаются различные специалисты, проводят лекции, в том числе и по имиджу игроков. Агенты игроков объясняют, какие границы поведения важно соблюдать. Проводится ли в Казахстане такая же работа со взрослыми игроками – доподлинно неизвестно. Спортивный психолог Анна Шелепова считает, что корни любого поведения лежат в детстве.

"Мне в целом очень импонирует, когда игроки крупных клубов встречаются с ребятами из детских домов. Это развивает в них эмпатию, человечность. В детском спорте (когда ещё не всё так жёстко), на мой взгляд, должна быть связь "тренер – игрок – родитель", чтобы поддерживать игрока, помогать ему, мотивировать. А родители не должны вмешиваться в тренировочный процесс", – сказала Шелепова.

По её словам, спорт так или иначе дисциплинирует ребёнка, избавляет его от рисков чрезмерного увлечения гаджетами, вредными привычками, попадания в плохую компанию.

"Спортивная команда с детства прогнозирует модели рабочего коллектива, когда человеку во взрослой жизни легко найти общий язык в коллективе. Совершенно очевидно, что спорт с детства – это мера закалки, так у ребёнка шаг за шагом повышается стрессоустойчивость, жизнестойкость, надёжность. Спорт – это гибкость тела и вместе с тем пластичность мозга. И если в детском спорте правильно поставлен тренировочный процесс, то его обучат безопасным образом преодолевать стрессы. Все приходит благодаря победам и проигрышам, которые он воспринимает как игру, у ребёнка развивается целевое поведение и так называемые ментал-Skills, без которых современном мире невозможно быть успешным. Ребёнок становится с детства высокомотивированным человеком, у него снижается ряд социальных рисков, но появляется опыт сплочённости", – полагает Шелепова.

Если с "драчунами" во время матчей более-менее понятно, они могут дать волю эмоциям, но исключительно на арене. Но есть случаи, когда спортсмен начинает проявлять агрессию во внерабочее время. И вот здесь особенно сильно проявляется роль тренера и спортивного психолога в воспитании и подготовке атлета.

Казахстанский таеквондист Алишер Шамов отмечает, что спортсмены, выступающие в единоборствах, должны воспитываться в условиях жёсткой дисциплины с детства.

"Основа поведения и управления эмоциями закладывается с дисциплиной. Также на первом месте всегда должна быть учёба, интеллектуальное развитие. Это неотъемлемое качество профессионала, тем более, когда он выступает на профессиональном уровне. Спортсмену в целом и в единоборствах в частности просто необходимо быть внутренне спокойным, хладнокровным. Когда мы готовились к соревнованиям, чтобы не отвлекаться на лишние вещи, проходили курсы со спортивным психологом, все читали книги про психологию. Это очень как бы успокаивает человека и не думаю, что у таких людей будут какие-то мысли об уличной драке", – сказал Алишер Шамов.

Как мы видим, предупреждение неспортивного поведения – это задача и тренеров, и психологов, и функционеров, обеспечивающих качественную работу данных специалистов. Ведь конечная цель спорта – пропагандировать правильные идеалы, и спортсмены должны это всегда помнить, что они являются примером для миллионов людей.