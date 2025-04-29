Трагический инцидент произошел 28 апреля в 26-м микрорайоне Актау, рядом с домом № 19, передаёт BaigeNews.kz. По словам местных жителей, в ходе драки один из участников погиб. Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях, привлекая внимание общественности.

На место событий незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело, и ведется расследование. Полиция не раскрывает подробностей в интересах следствия.

Ранее мы сообщали, что полиция ищет участников массовой драки в Алматинской области.