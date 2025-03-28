Пострадавший в драке в районном акимате ЗКО 10 дней находится в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Сообщалось, что в ночь на 15 марта в здании акимата Сырымского района произошла жестокая драка между двумя мужчинами. В результате конфликта 44-летний пострадавший получил тяжёлые травмы и впал в кому. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшего с тяжёлыми травмами санавиацией доставили в городскую многопрофильную больницу. Мужчина по сей день находится в тяжёлом состоянии. С первых дней его поместили в реанимацию.

В департаменте агентства по делам госслужбы ЗКО сообщили, что по предварительной информации участники драки не являются госслужащими.