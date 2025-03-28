Драка в районном акимате ЗКО: пострадавший находится в реанимации
44-летний пострадавший получил тяжёлые травмы и впал в кому.
Сегодня, 06:50
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Сегодня, 06:50Сегодня, 06:50
140Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Пострадавший в драке в районном акимате ЗКО 10 дней находится в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Сообщалось, что в ночь на 15 марта в здании акимата Сырымского района произошла жестокая драка между двумя мужчинами. В результате конфликта 44-летний пострадавший получил тяжёлые травмы и впал в кому. Возбуждено уголовное дело.
Пострадавшего с тяжёлыми травмами санавиацией доставили в городскую многопрофильную больницу. Мужчина по сей день находится в тяжёлом состоянии. С первых дней его поместили в реанимацию.
В департаменте агентства по делам госслужбы ЗКО сообщили, что по предварительной информации участники драки не являются госслужащими.