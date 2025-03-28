  • 28 Марта, 07:45
  • BAIGENEWS

Драка в районном акимате ЗКО: пострадавший находится в реанимации

44-летний пострадавший получил тяжёлые травмы и впал в кому.

Сегодня, 06:50
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 06:50
Сегодня, 06:50
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Пострадавший в драке в районном акимате ЗКО 10 дней находится в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Сообщалось, что в ночь на 15 марта в здании акимата Сырымского района произошла жестокая драка между двумя мужчинами. В результате конфликта 44-летний пострадавший получил тяжёлые травмы и впал в кому. Возбуждено уголовное дело. 

Пострадавшего с тяжёлыми травмами санавиацией доставили в городскую многопрофильную больницу. Мужчина по сей день находится в тяжёлом состоянии. С первых дней его поместили в реанимацию. 

В департаменте агентства по делам госслужбы ЗКО сообщили, что по предварительной информации участники драки не являются госслужащими. 

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