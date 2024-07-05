Драка с участием Кайрата Нуртаса: оппонента певца тоже арестовали
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Второго участника драки, за которую арестовали певца Кайрата Нуртаса, тоже лишили свободы, передаёт BaigeNews.kz.
Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
"Судом установлено, что 4 июня Асылбек Беккайыров, находясь на борту самолёта по направлению Алматы-Астана, устроил словесный конфликт, перешедший в драку с известным певцом А., в ходе драки выражался нецензурной бранью. Своими действиями он проявил неуважение к обществу и нарушил общественный порядок", - сообщили в суде.
Беккайыров вину не признал.
Санкция части 1 статьи 434 предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.
"Постановлением суда Б. признан виновным в совершении административного правонарушения, наложено административное взыскание в виде ареста сроком 10 суток", - говорится в сообщении.
Постановление ещё не вступило в законную силу.
Напомним, Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за дебош на борту самолёта.
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