Драка с убийством в Актюбинской области: понесут ли школьники наказание

Расследование жестокого убийства школьника в Актюбинской области после обращения родственников взяла под контроль Генеральная прокуратура. Число задержанных увеличилось, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Участниками драки были 15 старшеклассников из села Копа в Темирском районе. Они напали и до смерти избили 14-летнего Нуржана Садык. После часового истязания окровавленного подростка оставили одного умирать на улице. Тело сына родители нашли в тот же вечер 2 сентября.

Как сообщили в полиции, все участники конфликта установлены, задержаны двое подозреваемых. Родственники погибшего обратились к президенту страны. По их словам, виновные на свободе и могут избежать наказания.

"На него напали около 15 старшеклассников и жестоко избивали в течении часа. В последствии они все покинули место происшествия, оставив его одного мучительно умирать. Некоторые участники избиения являются детьми преподавателей местной школы, а также имеют связи в правоохранительных органах Темирского района. В данный момент мы опасаемся, что это жестокое убийство моего брата останется безнаказанным и без вовлечения в честный судебный процесс", - заявила на своей странице в Instagram сестра погибшего Айя.

Убийство взяла под контроль Генеральная прокуратура. Подробности происшествия озвучил Берик Асылов.

"Удручает то, что это стало возможным из-за упущения в воспитании, вследствие чего дети постарше решили проучить младших, заставив одних бить других. Циничная шалость зачинщиков привела к трагедии и страданиям для всех сторон. В школе дети должны получать и образование, и воспитание. Поручил прокурорам проверить достаточность мер по обеспечению в школах безопасной и комфортной среды и организацию воспитательной работы", - заявил генпрокурор.

Представители райОНО по телефону сообщили, что шокированы произошедшим. Ранее в школе села не были замечены случаи дедовщины или буллинга. Чуть позже стало известно об увольнении директора Копинской средней школы Руслана Каржауова. 5 сентября в пресс-службе полиции сообщили, что задержали ещё одного участника драки.