Ранним утром 16 апреля в одном из развлекательных заведений 7-го микрорайона города Актау произошёл серьёзный инцидент с применением холодного оружия. Примерно в 09:00 очевидцы сообщили о драке в баре, которая закончилась ножевым ранением одного из участников конфликта, передаёт BaigeNews.kz.

Пострадавший — мужчина 2001 года рождения — был доставлен в приёмное отделение Мангистауской областной больницы около 09:04 с рядом тяжёлых травм. Как сообщили в пресс-службе учреждения, у пациента диагностированы:

проникающие ранения брюшной полости;

непроникающие порезы грудной клетки;

множественные повреждения плеча с травмой сосудов;

травматический геморрагический шок.

"В настоящее время проводится экстренная операция. Состояние пациента — тяжёлое", — сообщили медики порталу Lada.

Полиция начала досудебное расследование.

В региональном ДП подтвердили факт инцидента. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого.

Обстоятельства происшествия уточняются. Ведётся проверка камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы.

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