Драка с ножом в баре Актау: пострадавший в тяжелом состоянии
Мужчина получил ножевые ранения в 7-м микрорайоне.
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Ранним утром 16 апреля в одном из развлекательных заведений 7-го микрорайона города Актау произошёл серьёзный инцидент с применением холодного оружия. Примерно в 09:00 очевидцы сообщили о драке в баре, которая закончилась ножевым ранением одного из участников конфликта, передаёт BaigeNews.kz.
Пострадавший — мужчина 2001 года рождения — был доставлен в приёмное отделение Мангистауской областной больницы около 09:04 с рядом тяжёлых травм. Как сообщили в пресс-службе учреждения, у пациента диагностированы:
- проникающие ранения брюшной полости;
- непроникающие порезы грудной клетки;
- множественные повреждения плеча с травмой сосудов;
- травматический геморрагический шок.
"В настоящее время проводится экстренная операция. Состояние пациента — тяжёлое", — сообщили медики порталу Lada.
Полиция начала досудебное расследование.
В региональном ДП подтвердили факт инцидента. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого.
Обстоятельства происшествия уточняются. Ведётся проверка камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы.
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