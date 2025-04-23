Драка с баранами: в Узынагаше посетитель скотного рынка сцепился с охраной
Мужчина с баранами подрался с охраной скотного рынка.
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На скотном рынке в Узынагаше Алматинской области вспыхнул конфликт между охранником и посетителем с баранами, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл утром 20 апреля. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как мужчина, держащий поводок с несколькими баранами, вступает в словесную, а затем и в физическую перепалку с представителями охраны. По словам очевидцев, конфликт начался после того, как посетитель отказался убрать свою машину с проезжей части рынка.
Публикация с видеозаписью конфликта сопровождается саркастическим комментарием:
"Администрация скотного базара в Узынагаше проявляет настоящее гостеприимство. Надеемся, доблестные сотрудники ДП это оценят".
Как сообщается в акимате Жамбылского района, конфликт был оперативно урегулирован администрацией базара. Пострадавших нет, в медучреждения никто не обращался. С охраной и руководством рынка проведена разъяснительная работа.
Тем не менее, в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Все участники установлены и доставлены для дачи показаний.
"Проводятся необходимые следственные действия. Правовая оценка действиям каждого участника будет дана в соответствии с законодательством", — сообщили в пресс-службе ДП.
Ранее мы писали о том, как астанчанин подрался с фонарным столбом.
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