Драка произошла в метро Алматы
Потасовка произошла между пассажирами.
Сегодня, 11:43
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Сегодня, 11:43Сегодня, 11:43
225Фото: акимат Алматы
В социальных сетях появилось видео инцидента в алматинском метрополитене, передаёт BaigeNews.kz.
По словам очевидцев, конфликт вспыхнул из-за просьбы одного из мужчин снять рюкзак, чтобы не мешать окружающим. Однако пассажир отказался, после чего завязалась перепалка, переросшая в потасовку.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что участники драки уже установлены.
"В настоящее время управлением полиции на метрополитене проводится проверка. Участники конфликта установлены. Другие обстоятельства устанавливаются", - прокомментировали в полиции.
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