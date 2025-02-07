В социальных сетях появилось видео инцидента в алматинском метрополитене, передаёт BaigeNews.kz.

По словам очевидцев, конфликт вспыхнул из-за просьбы одного из мужчин снять рюкзак, чтобы не мешать окружающим. Однако пассажир отказался, после чего завязалась перепалка, переросшая в потасовку.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что участники драки уже установлены.

"В настоящее время управлением полиции на метрополитене проводится проверка. Участники конфликта установлены. Другие обстоятельства устанавливаются", - прокомментировали в полиции.