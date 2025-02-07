  • 7 Февраля, 12:59
  • BAIGENEWS

Драка произошла в метро Алматы

Потасовка произошла между пассажирами.

Сегодня, 11:43
АВТОР
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акимат Алматы Сегодня, 11:43
Сегодня, 11:43
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Фото: акимат Алматы

В социальных сетях появилось видео инцидента в алматинском метрополитене, передаёт BaigeNews.kz.

По словам очевидцев, конфликт вспыхнул из-за просьбы одного из мужчин снять рюкзак, чтобы не мешать окружающим. Однако пассажир отказался, после чего завязалась перепалка, переросшая в потасовку. 

В департаменте полиции Алматы сообщили, что участники драки уже установлены.

"В настоящее время управлением полиции на метрополитене проводится проверка. Участники конфликта установлены. Другие обстоятельства устанавливаются", - прокомментировали в полиции.

 
 
 
 
 
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Публикация от КАЗАХСТАНСКИЕ НОВОСТИ � Galamat media (@kazpress)

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